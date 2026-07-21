Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Výzva k vyzvednutí zásilky - Mickail Jan BALOG

Č. j. KRPJ-27133-75/TČ-2026-161071-JAŠ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení obecné kriminality
Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč

Třebíč 20. července 2026

Výzva

k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle §64/4 trestního řádu

AdresátMickail Jan BALOG, nar. 30.09.2002 v ŠTRASBURK, trv. bytem U Jeslí 2189/8, 400 01 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum

Adresa, na níž má být písemnost doručenaPrůmyslová 1662/5, 400 01 Ústí nad Labem

Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,

Doručované písemnosti: Usnesení o vydání věci dle § 81a tr. řádu, ČJ: KRPJ-27133-73/TČ-2026-161071-JAŠ,  vedeného pod č.j. p. 73

Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.  

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.

Písemnost je možné vyzvednout na Oddělení obecné kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

por. Mgr. Roman Jaša
komisař

Vyvěšeno dne: 21.07.2026
Sejmuto dne: 01.08.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 