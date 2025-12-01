Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - KARIAKA Dmytro
Č. j. KRPJ-120311-39/TČ-2025-161071
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Oddělení hospodářské kriminality
Bráfova třída 1247/11 67401 Třebíč
Třebíč 18. prosince 2025
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: KARIAKA Dmytro, Prospekt Sobornyj 158A, Zaporižja 69001, Ukrajina
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Freyova 983/25, Vysočany – Praha, 190 00, ČR
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručovaná písemnost: Usn. o zrušení zajištění dle §79f odst. 1 tr. řádu – KRPJ-120311-39/TČ-2025-161071,
Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen/a a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07.00 hod do 15:00 hod.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
por. Bc. Tomáš Hnízdil
komisař
Vyvěšeno dne: 18.12.2025
Sejmuto dne: 29.12.2025