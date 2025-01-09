Policie České republiky  

Pátráme po pohřešované 14leté dívce

Pomozte při pátrání. 

Sokolovští kriminalisté v současné době pátrají po pohřešované 14leté dívce, která je přibližně 165-170 cm vysoké střední postavy, má hnědé oči a hnědočerné delší vlasy.

Více informací k pohřešované dívce ZDE (v případě, že odkaz již není aktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena. 

Pohřešování dívky nahlásila její babička, která má dívku svěřenou do péče. Tu viděla naposledy v neděli dne 31. 8. 2025 kolem 15:15 hodiny. V tuto dobu šla ven v místě svého bydliště v Habartově a dosud se nevrátila. Nedorazila ani dnes do školy. V době odchodu měla na sobě černé kalhoty, šedé triko s potiskem a černé sportovní boty se šněrováním. 

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

