Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k výjezdům policie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 16.3.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
"jako předseda Společenství vlastníků jednotek pro dům XXX, žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací týkajících se výjezdů obvodní policie Mariánské Lázně na adresu XXX.
Konkrétně žádám o sdělení:
- počtu výjezdů policie na uvedenou adresu,
- období a případně základní kategorizace důvodu výjezdu (např. rušení nočního klidu, konflikt apod.),
a to za období od 1. 1. 2024 do současnosti."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Ve vztahu k uvedené adrese a časovému rozmezí povinný subjekt dohledal celkem 4 výjezdy hlídky Policie ČR, a to ve věci pátrání po osobě, rušení občanského soužití a prověření oznámení o podezření z TČ, přičemž ve věci nebyl zjištěn TČ.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026