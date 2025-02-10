Žádost o informace k trestnímu oznámení

Policie České republiky  

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 16.9.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
 
„Dobrý den,
obracím se na Vás ve věci trestního oznámení, které podala XXX, vedeného pod č. j. KRPK-XXX. Paní XXX se neustále odvolává na skutečnost, že řízení již bylo z Vaší strany ukončeno XXX a uvádí, že zaměstnanec pan XXX je trestně stíhán. Doslova uvedla, že byl „odsouzen“.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zaměstnance obce a máme tedy legitimní zájem znát skutečný stav věci, žádám Vás tímto velmi na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace, nejlépe zaslání zprávy o výsledku šetření, resp. o jeho ukončení, a to na vědomí obci.
 
Prosím o zaslání informace e-mailem na XXX@seznam.cz případně datovou schránkou na: XXX.
 
Děkuji předem za Vaši vstřícnost a spolupráci.
S úctou
XXX
 
 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
 
Trestní oznámení XXX bylo z části ukončeno návrhem na založení věci ad acta XXX, neboť nebyly odhaleny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, tento návrh je v současné době na základě stížnosti oznamovatelky řešen Okresním státním zastupitelstvím v Chebu. 
 
 
Oznámené jednání pana XXX vůči XXX dne XXX na veřejném zasedání zastupitelstva Obce XXX bylo dne XXX postoupeno Městskému úřadu v Chebu z důvodu možného přestupkového jednání.

Mgr. Jaromír Zachař
2. 10. 2025
 

