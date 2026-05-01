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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k telefonickému hovoru

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) 

r o z h o d l a

ve věci žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou dne 1.5.2026 obdržela od žadatele XXX, a kterou jmenovaný požádal o informace ve znění:

"Žádám o poskytnutí následujících údajů o telefonickém hovoru z telefonního čísla XXX ze dne 11. dubna v 11:52, který mi uskutečnil příslušník Policie České republiky:

táži se, jaké informace o jednání policista obdržel, které mohly naplňovat znaky protiprávního charekteru. detailně.

jaké informace po telefonu ověřoval. detailně."

(dále jen „žádost“)

t a k t o:

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 a § 11b téhož zákona se žádost

o d m í t á.

mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026

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