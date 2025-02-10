Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k rušení nočního klidu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 20.9.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Dobrý den, ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací.
Ve dnech 9.-10.8.2025 se v Nové Roli na koupališti konala akce "XXX". Žádám o poskytnutí informací, jaká byla v těchto dnech/noci z důvodu konání této akce hlášení rušení nočního klidu – bez ohledu na to, jestli důvodné. Žádám o uvedení času hlášení a místa (obec, městská část nebo ulice), kde k rušení docházeno.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Celkem je evidováno 5 oznámení o rušení nočního klidu a to:
Dne 09.08.2025 22:52 hod., Nová Role,
Dne 10.08.2025 00:07 hod., Nová Role,
Dne 10.08.2025 01:05 hod., Nová Role,
Dne 10.08.2025 01:43 hod., Nová Role,
Dne 10.08.2025 01:18 hod., Borová, Karlovy Vary - Rybáře, na místě nebylo hlídkou policie rušení nočního klidu zjištěno.
Mgr. Jaromír Zachař
2. 10. 2025