Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k případům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 19.1.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
"žádám tímto dle § 106/99 Sb. o podání informací k nemovitosti na adrese xxx v Aši, které jsem od března roku 2026 spoluvlastníkem, a to na základě dědictví nabytém po otci xxx, nar. xxx, zemřelém xxx, dědický spis je veden pod sp.zn. xxx u Okresního soudu v Chebu.
Proto žádám o sp.zn. všech projednávaných případů, sp.zn., ze dne a výsledek řízení."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme tabulku, která obsahuje požadované informace.
mjr. Mgr. Pavel Žíha