Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k případům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 19.1.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění: 

"žádám tímto dle § 106/99 Sb. o podání informací k nemovitosti na adrese xxx v Aši, které jsem od března roku 2026 spoluvlastníkem, a to na základě dědictví nabytém po otci xxx, nar. xxx, zemřelém xxx, dědický spis je veden pod sp.zn. xxx u Okresního soudu v Chebu.

Proto žádám o sp.zn. všech projednávaných případů, sp.zn., ze dne a výsledek řízení."

(dále jen „žádost“)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:

Přílohou této zprávy Vám zasíláme tabulku, která obsahuje požadované informace.

mjr. Mgr. Pavel Žíha

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 