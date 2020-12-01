Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k policistovi
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 15.4.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"Žádám o poskytnutí následujících údajů o policistovi, který mi telefonicky volal dne 11. dubna 2026 v 11:52 hodin z telefonního čísla XXX:
1. jméno a příjmení
2. hodnost a případný titul
3. služební zařazení (útvar, oddělení, funkce)
4. služební číslo (pokud je přiděleno)
5. pracovní e-mail a/nebo pracovní telefonní číslo (pokud je v souvislosti s výkonem služby běžně používáno)
6. období služebního poměru u Policie České republiky (datum vzniku služebního poměru)
7. přehled útvarů, oddělení a organizačních složek Policie ČR, na kterých policista v minulosti působil, včetně let (období) působení na každém z nich (zejména na územních odborech a krajských ředitelstvích)
8. další funkce, které policista vykonával nebo vykonává v rámci svého základního služebního zařazení"
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Ad 1.
jméno a příjmení: XXX
Ad 2.
hodnost: praporčík
titul: -
Ad 3.
služební zařazení: inspektor - Obvodní oddělení Nová Role, Územní odbor Karlovy Vary, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Ad 4.
služební číslo: XXX
Ad 5.
služební e-mail: XXX
služební telefon: XXX
Ad 6.
Ve služební poměru od 1.12.2020 do současnosti.
Ad 7.
od 1.12.2020 do současnosti - Obvodní oddělení Nová Role, Územní odbor Karlovy Vary, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Ad 8.
Nevykonával/vá další funkce.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026