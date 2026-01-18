Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k oznámení na linku 158
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 19.01.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a s ohledem na řízení vedené u Okresního soudu v Sokolově, pod sp. zn. xxx, si dovolujeme požádat o poskytnutí záznamu:
- telefonického hovoru ze dne 18.1.2026, volaná linka údajně 158, čas volání mezi cca 8:20-9:00, volající zřejmě xxx, telefonní číslo pravděpodobně xxx, v rámci kterého mělo být oznámeno, že můj klient, xxx, narozen xxx, bytem xxx, by měl řídit motorové vozidlo, přestože k tomu není oprávněn, a že tak možná činí pod vlivem návykových látek, který může sloužit jako důkazní materiál v uvedeném řízení.
V návaznosti na uvedené došlo ke kontrole mého klienta policejní hlídkou na adrese Náměstí Horní 12, město Oloví, a to v čase kolem 9:25.
S ohledem na skutečnost, že má klient informace pouze zprostředkované od policejní hlídky a nemá, logicky, kompletní informace o volajícím, čase a telefonním čísle, uvádíme informace, které jsou nám známé, případně ty, které předpokládáme.
Rovněž žádáme o vydání písemného záznamu o výjezdu v návaznosti na uvedené oznámení."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme úřední záznam o výjezdu hlídky Policie ČR sepsaný v souvislosti s výše specifikovanou událostí. Povinný subjekt provedl v dokumentu nezbytnou anonymizaci osobních údajů tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Povinný subjekt uvádí, že znečitelnil identifikační údaje, které uvedla osoba volající na linku 158.
O vyloučení výše uvedených identifikačních údajů a zbytku žádosti v rozsahu zvukového záznamu hovoru na linku 158 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace pod č. j.: KRPK-xxx ze dne 30. ledna 2026, které je Vám zasláno spolu s tímto vyrozuměním.
mjr. Mgr. Pavel Žíha