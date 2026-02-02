Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k osobě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Policejní prezidium České republiky obdrželo dne 26. listopadu 2025 podání odsouzeného xxx, narozeného xxx, toho času Věznice xxx (dále jen „žadatel“), doručené poštovní přepravou v listinné podobě a obsahující žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) členěnou do tří bodů a dodatku.
Dne 28.11.2025 bylo předmětné podání ze strany Policejního prezidia České republiky postoupeno k vyřízení Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje, a to v bodech 1) a 2), které znějí:
"1) Na moji osobu v roce 2023 vydavalo prezidium PČR do Sokolova tamnímu SKPV PČR opis z rejstřiku trestu a přestupku. Prezidium tuto událost vedlo pod čj. Prosim poskytnite opis či info z těchto údajů.
2) Ve vztahu k PPP č. 103/2013 čl. 47 a 48 uveďte, zda tento članek byl vůči mě aplikovan ve vztahu k bydlišti v xxx u společnosti xxx, a to od 1.8.2023."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Ad 1)
Tento bod Vaší žádosti byl postoupen k vyřízení Odboru pověřence pro ochranu osobních údajů, Policejního prezidia České republiky k č.j. PPR-xxx.
Ad 2)
Povinný subjekt uvádí, že dle zjištěných skutečností byl v dané trestní věci ze strany policejního orgánu dodržen postup, který upravuje čl. 47 a čl. 48 PPP č. 103/2013, kdy došlo k odchytu psa a jeho následnému předání do útulku v ul. Chodovská v obci Karlovy Vary. Další náležitosti k aplikaci čl. 47 PPP č. 103/2013 nebyly naplněny. Dále bylo zjištěno, že na Vaši žádost o zajištění majetku bylo reagováno již přípisem 2. oddělení obecné kriminality, Územního odboru Sokolov, č.j. KRPK-xxx, ze dne 12.12.2023. V závěru tohoto přípisu jste byl zároveň vyrozuměn, kam se se svojí žádostí v uvedené věci máte nadále obrátit.
Žadatel podal námitku ke způsobu vyřízení bodu 2) žádosti, kterou povinný subjekt vyhodnotil jako stížnost ve smyslu § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt stížnost předložil nadřízenému orgánu, který postup povinného subjektu potvrdil.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
2. 2. 2026