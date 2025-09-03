Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Ruth Prado
Č. j. KRPK-34755-29/TČ-2025-190318
JID: PCR19ETRfo28770342
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
obvodní oddělení Ostrov
Hlavní třída 713, 363 30 Ostrov
Č. j. KRPK-34755-29/TČ-2025-190318 Ostrov 2. září 2025
Počet stran: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
Obvodní oddělení Ostrov
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů osobě: Ruth Prado, nezj. st. příslušnosti,
že má na obvodním oddělení Policie Ostrov, uloženou písemnost vedenou pod č.j. KRPK-34755/TČ-2025-190318.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo obvodní oddělení Ostrov Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, obvodní oddělení Ostrov, Hlavní třída 713 Ostrov, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 - 15:30 hodin.
V případě, že si výše jmenovaný písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dílkový přístup na adrese: https://policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
prap. Martin Šůcha
inspektor
Vyvěšeno dne: 03.09.2025
Sejmuto dne: 18.09.2025