Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Nidal Huseyn FAUAZ

Č.j. KRPK-60149-35/ČJ-2024-190026 

                                                                                                                                                                            JID: PCR19ETRPO32681978 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE 
Odbor cizinecké policie 
Oddělení pobytových agend

Č.j. KRPK-60149-35/ČJ-2024-190026                                                                                                                        Karlovy Vary 29.08.2025
                                                                                                                                                                                                       Počet listů: 1
                                                                                           Oznámení veřejnou vyhláškou
                                                                               (dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
                                                            Policie České republiky, krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
                                                                                                 Odbor cizinecké policie

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě: Nidal Huseyn FAUAZ, st. přísl. SYR,

že má na odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend uložené písemnosti: č.j. KRPK-60149-34/ČJ-2024-190026. Vzhledem k tomu, že se jmenovanému nedaří uvedené písemnosti prokazatelně doručovat, přistoupil odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Písemnosti si lze vyzvednout u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary, v úředních hodinách: pondělí a ve středu od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod., ve čtvrtek od 08:00 do 12:00 hod.

V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Toto oznámení o uložení písemnosti je zveřejněno i způsobem, umožňující dálkový přenos na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                                          ppor. Bc. Artem Šein
                                                                                                                                                             vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 3.9.2025
Sejmuto dne: 18.9.2025

