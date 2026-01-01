Policie České republiky  

Oznámení veřejnou vyhláškou - HALYNA BONDARENKO

Č. j. KRPK-28312-147/TČ-2024-190381 

                                                                                                                                                                           JID: PCR19ETRfo28952277 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Územní odbor Karlovy Vary 
oddělení hospodářské kriminality 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-28312-147/TČ-2024-190381                                                                                                           Karlovy Vary 14. ledna 2026 
                                                                                                                                                                                                  Počet stran: 1

                                                                                  OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
                                                                      (dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)                                                                             Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, oddělení hospodářské kriminality,

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

paní HALYNĚ BONDARENKO, st. přísl. Ukrajina, že si může vyzvednout Usnesení podle § 79f odst. 1 až 3 tr. řádu vydané dne 14.1.2026, oddělením hospodářské kriminality, Územního odboru Karlovy Vary, vedené pod č.j.: KRPK-28312-144/TČ-2024-190381.

Písemnost se nedaří prokazatelně doručit do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 správního řádu.

Písemnost si výše jmenovaná může vyzvednout u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, ve dnech pondělí až pátek od 08:00 do 14:00 hod, tel: 974 366 513, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta třetí správního řádu). Pokud byla současně splněna i povinnost oznámení zveřejnit způsobem, umožňující dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajské-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

Vyřizuje:
nprap. Pavlína Rozsnyakiová                                                                                                                          mjr. Ing. Renáta Šavrňová
                                                                                                                                                                                 vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 14.1.2026
Sejmuto dne: 29.1.2026

