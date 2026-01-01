Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - HALYNA BONDARENKO
Č. j. KRPK-28312-147/TČ-2024-190381
JID: PCR19ETRfo28952277
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
oddělení hospodářské kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-28312-147/TČ-2024-190381 Karlovy Vary 14. ledna 2026
Počet stran: 1
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, oddělení hospodářské kriminality,
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
paní HALYNĚ BONDARENKO, st. přísl. Ukrajina, že si může vyzvednout Usnesení podle § 79f odst. 1 až 3 tr. řádu vydané dne 14.1.2026, oddělením hospodářské kriminality, Územního odboru Karlovy Vary, vedené pod č.j.: KRPK-28312-144/TČ-2024-190381.
Písemnost se nedaří prokazatelně doručit do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 správního řádu.
Písemnost si výše jmenovaná může vyzvednout u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, ve dnech pondělí až pátek od 08:00 do 14:00 hod, tel: 974 366 513, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta třetí správního řádu). Pokud byla současně splněna i povinnost oznámení zveřejnit způsobem, umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/krajské-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
Vyřizuje:
nprap. Pavlína Rozsnyakiová mjr. Ing. Renáta Šavrňová
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 14.1.2026
Sejmuto dne: 29.1.2026