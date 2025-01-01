Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Úprava úředních hodin
Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál
V souvislosti uvedením nového zákona o zbraních přichází krátkodobé omezení provozu Centrálního registru zbraní. Proto si dovolujeme upozornit na omezení úředních hodin na všech kontaktních místech Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Centrální registr zbraní bude mimo provoz od 24. 12. 2025 až do 1. 1. 2026, kdy bude znovu spuštěn v nové verzi.
V návaznosti na velkou proměnu budou omezeny úřední hodiny OSZBM a to v níže uvedených dnech:
V pondělí 29. 12. 2025 budou úřední hodiny pouze v čase 8 -12 hodin.
Ve středu 31. 12. 2025 se úřední den zcela ruší.
Prosíme veřejnost, aby si své záležitosti, které vyžadují osobní návštěvu na kontaktních místech OSZBM, naplánovala v souladu s touto dočasnou změnou. Děkujeme za pochopení.
Podání lze rovněž učinit elektronicky do datové schránky urnai6d nebo na email krph.podatelna@policie.gov.cz
Kontakty:
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – kontaktní místo Hradec Králové
Gočárova 1653
500 02 Hradec Králové
GPS:50.2113676N, 15.8097285E
tel.:974 526 300, 974 526 302, 974 526 306
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – kontaktní místo Jičín
Balbínova 24
506 12 Jičín
GPS:50.4368500N, 15.3487153E
tel.:974 533 300, 974 533 301
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - kontaktní místo Náchod
Plhovská 1176
547 45 Náchod
GPS:50.4211697N, 16.1680939E
tel.:974 534 300, 974 534 301, 974 534 306
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – kontaktní místo Rychnov nad Kněžnou
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou
GPS:50.1615575N, 16.2766642E
tel.:974 536 300, 974 536 301
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – kontaktní místo Trutnov
Horská 78
541 01 Trutnov
GPS: 50.5714264N, 15.8982210E
tel.:974 539 300, 974 539 304, 974 539 309
plk. Mgr. Daniel KUBÍN
vedoucí odboru