Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Požár založil úmyslně
Nejdřív zničil vybavení bytu, potom ho zapálil.
Policisté z obvodního oddělení Velká Bystřice sdělili ve středu 1. října ve zkráceném přípravném řízení podezření 49letému muži z přečinu poškození cizí věci.
Podezřelý měl v pondělí 29. září v Tršicích nejprve poškodit vybavení bytu a následně založil požár, který způsobil zakouření všech místností. Policisté včetně hasičů byli na místo přivoláni z důvodu požáru před půlnocí. Již během ohledání místa bylo zřejmé, že požár nevznikl nedopatřením, ale někdo jej úmyslně založil. Muž se nakonec k činu doznal. Jeho motivem byla pravděpodobně výpověď z předmětného bytu, ze kterého se měl vystěhovat. Svým jednáním způsobil majiteli škodu v celkové výši téměř 300 tisíc korun.
Za uvedený přečin hrozí dle trestního zákoníku trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
3. října 2025