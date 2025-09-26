Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Nález staré munice
Přes 750 kg munice zaměstnalo pyrotechniky v Olomouci.
Včera po 19. hodině jsme přijali oznámení o nalezení většího množství munice poblíž lazecké střelnice v Olomouci. Policejní hlídka si na místo přivolala policejní pyrotechniky. Ti z důvodu bezpečnosti a velkého množství nalezené munice (přes 750 kg) rozhodli, že ji není možné převézt okamžitě. Místo proto bylo až do ranních hodin střeženo. Jelikož k nálezu došlo v neobydlené oblasti, nebyla nutná evakuace a veřejnosti nehrozilo žádné nebezpečí.
Jednalo se o dělostřelecké granáty různých rozměrů, náboje, dělostřelecké zapalovače a miny z období první republiky, 2. světové války a z poválečného období.
Střelivo o menší velikosti bylo odpáleno na bezpečném místě a v dostatečné vzdálenosti tak, aby nedošlo ke škodě na majetku. Větší kusy si pyrotechnici odvezou k dalšímu odbornému zlikvidování.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
26. září 2025