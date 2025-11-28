Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Na ostrahu vytáhl nůž
Ukradené zboží nechtěl vrátit, proto z kapsy vytáhl nůž.
Olomoučtí kriminalisté zahájili v úterý 25. listopadu trestní stíhání 29letého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu vydírání a přečinů krádež a výtržnictví.
V pondělí kolem půl osmé večer měl na jedné olomoucké prodejně odcizit stavebnice v celkové hodnotě čtyři a půl tisíce korun. Stavebnice si naskládal do své tašky a bez zaplacení opustil prodejnu. Venku ho zastavil 35letý pracovník ostrahy, aby zboží vrátil. To se mu však nelíbilo, z kapsy vytáhl vystřelovací nůž, který držel proti ostraze a začal být vulgární. Jeho jednání se 35letý muž zalekl a nechal agresora odejít. Následně celou věc oznámil na linku 158. Kousek od místa se nacházela hlídka městských strážníků, kteří dle popisu pachatele zadrželi a poté předali policejní hlídce. Zadržený muž nadýchal jedno promile.
Obviněný byl v minulosti několikrát soudně trestán za majetkovou trestnou činnost. Z výkonu trestu byl propuštěn letos v květnu.
Po provedení procesních úkonů podali kriminalisté státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Trestní stíhání probíhá vazebně. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
28. listopadu 2025
