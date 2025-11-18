Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Havaroval se čtyřmi promile
Řidič na Olomoucku po nehodě nadýchal hlídce čtyři promile.
V pondělí 17. listopadu před 18. hodinou jsme přijali oznámení o dopravní nehodě vozidla, ke které došlo na náměstí Osvobození v Horce nad Moravou. Podle zjištěných informací 50letý řidič octavie jedoucí ve směru od ulice 1. máje nepřizpůsobil rychlost dopravně technickému stavu komunikace, s vozidlem přejel do protisměru a narazil do dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“. Celou událost viděl oznamovatel, který s řidičem zjevně pod vlivem alkoholu čekal na policejní hlídku. Že byl pod vlivem alkoholu, prokázala provedená odborná dechová zkouška, která vyšla pozitivně s výsledkem 4 promile. Policisté mu na místě zakázali další jízdu a navíc jeho lustrací zjistili, že má platnou blokaci řidičského oprávnění. Způsobenou hmotnou škodu policisté předběžně vyčíslili na 10 tisíc korun.
Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
18. listopadu 2025