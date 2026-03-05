Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Doma vyráběl pervitin
Policisté řešili na Litovelsku napadení mezi manželi. Přitom však objevili varnu.
Olomoučtí kriminalisté v sobotu 28. února zahájili trestní stíhání 35letého muže z Litovelska jako obviněného ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
Policisté v sobotu řešili v rodinném domě na Litovelsku občanské soužití, kdy měl 35letý muž verbálně a potom také fyzicky napadnout svoji manželku. Při řešení tohoto případu narazili na varnu a na místo si proto přivolali kriminalisty. Ti v garáži u domu objevili laboratorní sklo a chemikálie, jako například červený fosfor nebo kyselinu fosforečnou, které se využívají k výrobě drog. Jak kriminalisté zjistili, obviněný si měl minimálně od letošního ledna na adrese svého bydliště vyrobit přesně nezjištěné množství metamfetaminu, tzv. pervitinu. Ten nejen užíval pro svoji potřebu, ale v několika případech jej měl také předat další osobě. Za uvedený přečin mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.
Agresivní chování vůči své ženě šetří litovelští policisté, kteří na základě zjištěných informací využili svého oprávnění a vykázali ho ze společného obydlí. Jak kolegové zjistili, muž vykázání nedbal a několikrát svoji ženu kontaktoval, ať už fyzicky v domě nebo telefonicky. Mimo to také v pondělí vyhrožoval sebepoškozením, a proto po něm policisté pátrali. V kontaktu s ním byla dokonce policejní vyjednavačka. V odpoledních hodinách se muže podařilo zastavit ve vozidle, které řídil. Protože byl pod vlivem OPL, skončil v policejní cele a ze svého jednání se druhý den zpovídal policistům. Ti mu za maření vykázání včera sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
5. března 2026