Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Doma vyráběl pervitin

Policisté řešili na Litovelsku napadení mezi manželi. Přitom však objevili varnu. 

Olomoučtí kriminalisté v sobotu 28. února zahájili trestní stíhání 35letého muže z Litovelska jako obviněného ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.

Policisté v sobotu řešili v rodinném domě na Litovelsku občanské soužití, kdy měl 35letý muž verbálně a potom také fyzicky napadnout svoji manželku. Při řešení tohoto případu narazili na varnu a na místo si proto přivolali kriminalisty. Ti v garáži u domu objevili laboratorní sklo a chemikálie, jako například červený fosfor nebo kyselinu fosforečnou, které se využívají k výrobě drog. Jak kriminalisté zjistili, obviněný si měl minimálně od letošního ledna na adrese svého bydliště vyrobit přesně nezjištěné množství metamfetaminu, tzv. pervitinu. Ten nejen užíval pro svoji potřebu, ale v několika případech jej měl také předat další osobě. Za uvedený přečin mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Agresivní chování vůči své ženě šetří litovelští policisté, kteří na základě zjištěných informací využili svého oprávnění a vykázali ho ze společného obydlí. Jak kolegové zjistili, muž vykázání nedbal a několikrát svoji ženu kontaktoval, ať už fyzicky v domě nebo telefonicky. Mimo to také v pondělí vyhrožoval sebepoškozením, a proto po něm policisté pátrali. V kontaktu s ním byla dokonce policejní vyjednavačka. V odpoledních hodinách se muže podařilo zastavit ve vozidle, které řídil. Protože byl pod vlivem OPL, skončil v policejní cele a ze svého jednání se druhý den zpovídal policistům. Ti mu za maření vykázání včera sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Ivana Skoupilová
5. března 2026

Odkazy do noveho okna

Foto 01

Foto 01 

Detailní náhled

Foto 02

Foto 02 

Detailní náhled

Foto 03

Foto 03 

Detailní náhled

Foto 04

Foto 04 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 