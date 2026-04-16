Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Krajské kynologické přebory
Tradiční soutěž psovodů se služebními psy již má svého vítěze.
Ve dnech od 13. do 17. dubna se uskutečnil již 14. ročník krajského kynologického přeboru psovodů se služebními psy Krajského ředitelství policie Pardubického kraje s mezinárodní účastí. Tradiční soutěž prověřila připravenost policejních kynologů i jejich čtyřnohých parťáků v disciplínách, které jsou klíčové pro výkon služby.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 23 policistů, z nichž 19 reprezentovalo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Své dovednosti předvedli také kolegové ze zahraničí – 2 policisté z Polska a 2 z Německa.
Závody byly rozděleny na soutěž jednotlivců a družstev v kategorii všestranný pes. Psovodi se svými služebními psy absolvovali disciplíny zaměřené na pachové práce, obranu i ovladatelnost, tedy oblasti, které v praxi rozhodují o úspěchu při nasazení v terénu.
„Výcvik služebních psů není jen o zvládnutí jednotlivých disciplín. Je především o důvěře mezi psovodem a psem, o každodenní práci a připravenosti obstát i v těch nejnáročnějších situacích. Právě takové soutěže nám umožňují tuto připravenost ověřit a dále rozvíjet. Přebory v Trpišově opět potvrdily vysokou úroveň policejní kynologie a její nezastupitelnou roli v policejní praxi,“ uvedl náměstek ředitele pro vnější službu plk. Miloslav Houdek.
Absolutním vítězem letošních přeborů se stal praporčík Antonín MIKULÁŠ se svým parťákem Da Vinci ze skupiny základních kynologických činností Svitavy, který tak obhájil loňské vítězství.
16. dubna 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká