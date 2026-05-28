Krajské kolo soutěže mladých cyklistů

V Týně nad Vltavou jsou v obou kategoriích vítězi z jedné školy - Šumavské Hoštice. 

Včera se v areálu základní školy Malá Strana v Týně nad Vltavou uskutečnilo krajské kolo soutěže mladých cyklistů v Jihočeském kraji. Z jednotlivých oblastních kol v sedmi okresech se do krajského finále dostalo 9 družstev mladších žáků a 9 družstev starších žáků. Ti postupně dle propozic absolvovali Pravidla provozu na pozemních komunikacích - formou písemného testu, Pravidla provozu na pozemních komunikacích - formou jízdy na dopravním hřišti, Labyrint neboli práci s mapou, Jízdu zručnosti na jízdním kole a Zásady poskytování první pomoci.

Během celého dne od 10. hodiny dopoledne, v náročných meteorologických podmínkách – velmi vysokých teplotách, soutěžící zvládli všechny potřebné disciplíny a v půl páté odpoledne si vyslechli od pořadatelů výsledky za svou celodenní snahu.

V mladší kategorii na třetím místě s celkovým počtem 354 trestných bodů skončilo družstvo ze ZŠ a MŠ Choustník z Táborska, na druhém místě se „na bednu“ dostalo s počtem 330 trestných bodů ZŠ a MŠ Srubec z Českobudějovicka a vítězi se opět stalo, s celkovým počtem 263 trestných bodů, družstvo ZŠ as MŠ Šumavské Hoštice z Prachaticka.

Ve starší kategorii se „na bednu“ od třetího místa dostali soutěžící z Gymnázia Dačice z Jindřichohradecka – 155 trestných bodů, druzí ZŠ a MŠ Jistebnice z Táborska – 147 trestných bodů a vítězi jsou a nikoho to nepřekvapilo, soutěžící ze ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice – 48 trestných bodů.

Jednotlivé ocenění, poháry, medaile a věcné dary dostávali z rukou zástupců Ministerstva dopravy České republiky - samostatné oddělení BESIP, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Města Týn nad Vltavou, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Městské policie Týn nad Vltavou, Velitelství vojenské policie Tábor Armády ČR a dalších sponzorů soutěže.

Vítězové obou kategorií budou Jihočeský kraj zastupovat ve dnech 16. – 18. června 2026 na celostátním finále všech krajů České republiky v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Přejme jim, ať i zde obsadí přední místa.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

28. května 2026

Jízda na dopravním hřišti

První pomoc

První pomoc 2

Zahájení soutěže

Zahájení soutěže 2

Příprava na vyhlášení vítězů

Předání ocenění 1

Předání ocenění 2

Absolutní vítězka

Jízda na dopravním hřišti 2

