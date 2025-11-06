Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Krajská speciální kontrola zaměřená na věnování se řízení
Policisté na silnici I/35 na průtahu Libercem zkontrolovali 60 vozidel.
Dne 03. listopadu se v Liberci uskutečnila dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na zákaz držet v ruce nebo jiným způsobem, při jízdě vozidlem, telefonní nebo jiné hovorové či záznamové zařízení.
Během 3 hodin policisté krajské dopravní policie zkontrolovali 60 vozidel, z čehož 22 řidičů se dopustilo přestupkového jednání, za které policisté udělili pokuty ve výši 34.700,- Kč.
Nejčastěji pokutovaným přestupkem bylo nepoužití bezpečnostního pásu nebo zádržného systému, a to v 7 případech. Dále 5 řidičů za jízdy drželo hovorové zařízení a další 2 řidiči užili k jízdě vozidlo, jenž nesplňovalo technický stav. Řidiči, kteří s udělením pokuty na místě nesouhlasili, byli ve 3 případech oznámeni příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Během dopravně bezpečnostní akce policisté kontrolovali také řidiče, jenž neuhradil pokutu udělenou v minulosti, nyní tak musel uhradit pokutu ve výši 500,- Kč.
Z důvodu, že nevěnování se řízení je častou příčinou vzniku dopravních nehod se i nadále budou policisté v celém Libereckém kraji nejen na tuto „neřest“ řidičů zaměřovat a tyto akce se budou opakovat.
06.11.2025
por. Zuzana Gelič, DiS.