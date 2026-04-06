Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Krajská speciální kontrola odhalila u cyklistů alkohol, drogy i vážné nedostatky v bezpečnosti
Policisté prověřili dodržování předpisů u zranitelných účastníků silničního provozu.
Dne 30. května 2026 proběhla v Libereckém kraji rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce zaměřená na cyklisty, kteří patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Policisté kontrolovali dodržování pravidel na cyklostezkách, cyklotrasách i v obcích, a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Cílem akce bylo zvýšit bezpečnost cyklistů a upozornit na rizika, která mohou vést k vážným nehodám.
Policisté se zaměřili na technický stav jízdních kol, povinnou výbavu, používání přileb a také na to, zda cyklisté nejezdí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Výsledky kontroly ukázaly, že část cyklistů stále nedodržuje základní pravidla bezpečné jízdy. Během kontroly bylo prověřeno celkem 16 cyklistů, z nichž 8 dostalo pokutu v celkovém součtu 2000 Kč za různé přestupky, u dalších 7 byla zjištěna jízda pod vlivem alkoholu, jejich jednání bylo oznámeno správnímu úřadu k dalšímu projednání. Policisté navíc odhalili 2 cyklisty pod vlivem jiné návykové látky, což představuje výrazné riziko nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní účastníky provozu.
Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin na silnicích a jejich zodpovědné chování je klíčové. Kontroly nejsou zaměřeny na represe, ale především na prevenci a ochranu zdraví. „Stále se setkáváme s tím, že někteří cyklisté podceňují rizika spojená s jízdou pod vlivem alkoholu či drog. Naším cílem je předejít tragédiím, nikoliv rozdávat pokuty,“ doplnil kpt. Ing. Jan Frieser, MBA z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Význam preventivních opatření podtrhují i události uplynulého víkendu, během kterého došlo v Libereckém kraji k několika nehodám s účastí cyklisty. Jedna z nehod dopadla tragicky pro cyklistu bez helmy, který při nehodě utrpěl vážná zranění a na místě jim podlehl. Kromě toho byly zaznamenány dvě další nehody cyklistů a jednoho elektrokoloběžkáře. Tyto případy jasně ukazují, jak křehká je bezpečnost cyklistů a jak rychle může dojít k tragédii.
Policie z těchto důvodů apeluje na všechny cyklisty a koloběžkáře, aby dbali na svou bezpečnost a dodržovali pravidla silničního provozu. Základem je především nejezdit pod vlivem alkoholu, protože i malé množství alkoholu výrazně zpomaluje reakce a zhoršuje koordinaci. Stejně důležité je používání přilby, která může výrazně snížit riziko vážného poranění hlavy. Cyklisté by měli dbát na to, aby byli dobře viditelní, zejména za snížené viditelnosti, a pravidelně kontrolovat technický stav svého kola. Bezpečná jízda zahrnuje také respektování pravidel silničního provozu a ohleduplnost vůči ostatním.
Policisté budou v podobných kontrolách pokračovat i nadále, zejména v období zvýšeného pohybu cyklistů. Bezpečnost na silnicích je společnou odpovědností a každý cyklista může svým chováním přispět k tomu, aby se tragické události neopakovaly.
4. 6. 2026
por. Bc. Dana Burešová, DiS.