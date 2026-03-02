Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Krajská speciální kontrola na alkohol a jiné návykové látky
Dopravní policisté v pátek, v noci, kontrolovali řidiče motorových vozidel po celém Libereckém kraji
Na základě vývoje dopravní nehodovosti a s cílem snížit počet řidičů řídících motorová vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a zajistit nejvyšší možnou míru bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po celém území Libereckého kraje, se dne 20. února v nočních hodinách uskutečnila další z dopravně bezpečnostních akcí Policie ČR.
Během 6 hodin bylo zkontrolováno 188 řidičů motorových vozidel, přičemž 12 z nich byla udělena bloková pokuta. Nejčastěji řešeným přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidla (6 případů) a nepoužití bezpečnostního pásu či zádržného systému ve voze (2 případy). Policejní kontrole se však nevyhnuli ani řidiči, z nichž jeden držel za jízdy hovorové či záznamové zařízení a posléze druhý, který předjížděl v místě, kde je předjíždění zakázáno.
Při dopravně bezpečnostní akci byl zjištěn 1 řidič, který před jízdou užil jinou návykovou látku. Na pokutách policisté vybrali 16.500,- Kč.
Při svých kontrolách policisté narazili na 7 řidičů/dlužníků, kteří neuhradili dříve udělené pokuty (tzv. CEPAN). Na místě 5 z nich svůj dluh splatili, a to v celkové částce 13.800,- Kč. Zbylým řidičům byly z jejich motorových vozidel zadrženy registrační značky, do doby, než dlužné částky uhradí.
S nastávajícím jarem budou i nadále policejní dopravně bezpečnostní akce pokračovat, a proto vyzýváme řidiče, ale i motocyklisty k dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou, ale samozřejmě i během jízdy.
por. Zuzana Gelič
02. březen 2026