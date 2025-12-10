Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Krajská speciální kontrola „MIKULÁŠ“
Dopravně bezpečnostní akci v celém kraji neuniklo 356 řidičů.
V pátek 5. prosince, během podvečerních a večerních hodin, mnoho dětí očekává návštěvu v podobě Mikuláše a jeho družiny. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Ve městech a ulicích našeho Libereckého kraje řidiči motorových vozidel však nenatrefili pouze na tematické postavy, ale též na hlídky policistů, kteří vykonávali dohled nad silničním provozem. Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na odhalování řidičů řídící svá motorová vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, se uskutečnila v celém našem kraji. V průběhu 4 hodin bylo zkontrolováno 356 řidičů a zjištěno 37 dopravních přestupků.1
Nejčastější přestupkem řidičů motorových vozidel bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci, a to v 16 případech, dále následoval přestupek týkající se nevyhovujícího technického stavu vozidla užitého k jízdě – 11x, 2 z řidičů při jízdě neužili bezpečnostní pás nebo zádržný systém a 1 řidič za jízdy držel hovorové zařízení.
Hlídky policistů však odhalili i 3 řidiče, kteří se před jízdou posilnili alkoholem, dvěma z nich byl na místě zadržen jejich řidičský průkaz. Další dva řidiči si dodávali odvahu, aby se zřejmě nezalekli čerta a před jízdou se povzbudili užitím jiné návykové látky. Při jejich smůle však narazili na „čerty“ v podobě policejních hlídek a ti jejich látky „na kuráž“ za pomoci testů na drogy odhalily.
Zkontrolován byl i řidič, jenž v minulosti neuhradil udělenou pokutu, tomuto byla udělena pokuta ve výši 1.500,- Kč.
Během 4hodinové dopravně bezpečnostní akce udělili policisté 35 pokut na místě vyřízených, 2 z pokutovaných řidičů byli oznámeni příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Za přestupky, kterých se řidiči dopustili policisté vybrali celkem 39.600,- Kč. Přímo v krajském městě během kontrol „poslušní“ řidiči obdrželi drobný dárek od zástupců Týmu silniční bezpečnosti, kteří se s policisty dopravní akce účastnili. Některé z řidičů v Liberci pozdravil i sám zástupce pekelné říše pan Čert.
Jak je již zvykem, nejen v předvečer svátku svatého Mikuláše, ale i nadále budou policisté v rámci celého Libereckého kraje s kontrolami řidičů pokračovat. S vývojem dopravní nehodovosti je naším cílem snížit počty řidičů řídících motorová vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
por. Zuzana Gelič, DiS.
10. prosince 2025