Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Krajská speciální kontrola dodržování rychlostních limitů se nevyhnula stovce řidičů
Dopravní policisté pokutovali 66 řidičů, kteří překročili nejvyšší povolenou rychlost.
V úterý 21. října 2025 se uskutečnila další z mnoha dopravně bezpečnostních akcí, která se nyní zaměřila na zvýšení úrovně dodržování pravidel silničního provozu a kontrolu nejvyšší povolené rychlosti. Měření rychlosti se uskutečnilo na silnici č. I/35 Rádelský Mlýn ve směru na Turnov. Během dopravně bezpečnostní akce bylo policisty zkontrolováno 102 řidičů motorových vozidel, při čemž k překročení rychlosti došlo v 66 případech. Od neukázněných řidičů vybrali policisté 146.500,- Kč. Celkem 5 hříšníků bylo ze strany policistů oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Mezi nimi byl i řidič, jenž za jízdy držel hovorové nebo záznamové zařízení.
Rekordmany dopravně bezpečnostní akce byli řidiči osobních automobilů, kterým byla mimo obec, v místech, kde je nejvyšší povolená rychlost 90 km/h, naměřena rychlost – 153km/h, 142 km/h a 140 km/h. Za motocykly byl „vítězem“ řidič, jemuž byla mimo obec, též na povolené 90 km/h, naměřena rychlost 142 km/h.
Kontrole však neušel ani řidič, který dosud neuhradil pohledávku za dříve uloženou pokutu, tzv. CEPAN. Tomuto byla udělena pokuta ve výši 500,- Kč.
S ohledem na skutečnost, že nedodržování rychlostních limitů je dlouhodobě nejtragičtější příčinou dopravních nehod, budou policisté v celém Libereckém kraji se svými dopravně bezpečnostními akcemi i nadále pokračovat.
23.10.2025
por. Zuzana Gelič, DiS.