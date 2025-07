Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zákaz řízení? Žádný problém

TRUTNOVSKO - Řidič čtyřkolky se na výzvu odmítl podrobit testu na „drogy“.

Vrchlabští policisté včera před 20. hodinou v Horním Lánově kontrolovali 47letého řidiče černé čtyřkolky, který se odmítl na jejich výzvu podrobit orientačnímu testu na přítomnost psychotropních látek a navíc řídil, i přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, který mu uložil soud do října 2027.

Policisté zahájili v tomto případě úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí dva roky ve vězení.

Co se týká nepodrobení se lékařského vyšetření, které je spojené s odběrem biologického materiálu šetříme jako přestupkové jednání, za které muži hrozí ve správním řízení pokuta do 75 tisíc korun.

por. Pižlová Šárka, DiS.

29.7.2025, 11:00

