Tragická nehoda na železnici

Neštěstí na železničním přejezdu v Třebechovicích pod Orebem. 

Dnes krátce před 13. hodinou došlo k tragické dopravní nehodě na železničním přejezdu (U hradla, INKEA) v Třebechovicích pod Orebem. Dle provotního šetření došlo na železničním přejezdu ke střetu osobního vozidla Škoda s projíždějícím vlakem, který nepřežil řidič vozidla. Dechová zkouška se strojvedoucím byla negatiní na alkohol. Nikomu jinému se nic nestalo. 
U zemřelého byla nařízena soudní pitva.
Příčiny a okolnosti této vážné nehody šetří hradečtí kriminalisté, kteří touto cestou žádají případné svědky o pomoc.
Pokud jste místem projížděli, nebo máte ve svém vozidle palubní kameru, která zaznamenala cokoliv by nám pohohlo k objasnění této události, neváhejte nás kontaktovat na lince 158.
Děkujeme. 
Provoz byl obnoven po 17. hodině. 

por. Pižlová Šárka, DiS.
8.3.2026, 18:30


 

