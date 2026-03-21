Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Skončili ve vazbě
Cizinci v Krkonoších kradli čtyřkolky, které mizely přes hranice.
V úterý 17. března 2026 krátce před půlnocí zadrželi policisté zásahové jednotky Královéhradeckého kraje v Malé Úpě dva cizince ve věku 43 a 48 let. Muži cestovali ve vozidle Audi. Policejní komisař následně zahájil trestní stíhání – 43letého muže pro podezření ze zločinu krádeže a 48letého muže pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Na odhalení této dvojice, která se dopouštěla majetkové trestné činnosti v Krkonoších a nejméně ve dvou případech také v Libereckém kraji, spolupracovali trutnovští kriminalisté s kriminalisty z odboru obecné kriminality Královéhradeckého kraje.
Obviněným je kladeno za vinu, že koncem listopadu loňského roku v nočních hodinách „navštívili“ Horní Maršov a Pec pod Sněžkou, odkud odcizili dvě čtyřkolky v hodnotě přesahující 600 tisíc korun.
O dva měsíce později se na místo činu vrátili, tentokrát do Černého Dolu, kde si „vybrali“ zelenou čtyřkolku za téměř 100 tisíc korun a elektrickou čtyřkolku v hodnotě 50 tisíc korun.
Koncem února 2026 pokračovali ve své trestné činnosti ve Vítkovicích u Semil a v Rokytnici nad Jizerou, kde opět cílili na čtyřkolky. Podařilo se jim odcizit dvě další, tentokrát v celkové hodnotě téměř 450 tisíc korun.
Oba muži mají bohatou trestní minulost a velmi dobře se orientují v kriminálním prostředí.
Ve čtvrtek policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k jejich vzetí do vazby. Soudce Okresního soudu v pátek Trutnově návrh akceptoval a oba muži jsou nyní stíháni vazebně.
V případě prokázání viny hrozí mladšímu z mužů až osmiletý trest odnětí svobody, staršímu pak až pět let.
Video ze zadržení: ZDE.
por. Pižlová Šárka, DiS.
21.3.2026, 08:10