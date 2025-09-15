Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Seniorka uvěřila svému „kamarádovi“
Muž s bohatou trestní minulostí připravil ženu o 330 tisíc korun.
V červnu 2024 přesvědčil 42letý muž svou známou, 78letou ženu, že potřebuje finanční pomoc na rozjezd podnikání. Pod legendou zapůjčení finanční hotovosti na zakoupení vozidla a pořízení nářadí od ní vylákal částku ve výši 330 tisíc korun. Ústně se dohodli na měsíční splátce ve výši 5 tisíc korun.
Znali se delší dobu, občas se navštěvovali a muž jí pomáhal s nákupy i domácími pracemi. Přestože seniorka věděla o jeho trestní minulosti, důvěřovala mu, že závazek dodrží. Dobrovolně si sjednala půjčku ve výši 350 tisíc korun a podepsala smlouvu o zřízení zástavního práva na svůj byt v Hradci Králové.
Do dnešního dne jí však muž vrátil pouze 500 korun. Zbytek peněz si ponechal pro vlastní potřebu. Jelikož ženu úmyslně uvedl v omyl s cílem získat neoprávněný majetkový prospěch, byl obviněn z přečinu podvodu. Hrozí mu až pět let vězení.
Obviněný není žádným nováčkem v trestní oblasti – v minulosti byl soudně trestán v 19 případech a šestkrát si odpykal trest odnětí svobody.
por. Bc. Martina Jandová
15.9.2025