Řídil pod vlivem

TRUTNOVSKO – Náraz do stromu skončil pro 19letého spolujezdce tragicky.

V sobotu 31. května před půl sedmou ráno vyjížděly všechny složky IZS k havárii osobního vozidla zn. Renault Clio, které na místní komunikaci v katastru obce Mladé Buky narazilo do stromu. Vozidlo řídil 19letý mladík, který zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a dopravně technickému stavu komunikace a po projetí levotočivé zatáčky dostal na přímém úseku smyk, najel na levou krajnici, následně přejel vpravo, kde se s vozidlem dostal mimo komunikaci a narazil do stromu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče, který byl zdravotnickou službou převezen do trutnovské nemocnice. Těžce zraněný 19letý spolujezdec byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde později na následky zranění zemřel.

Policisté po nehodě u 19letého řidiče provedli dechovou zkoušku, která vyšla pozitivně s hodnotou 1,06 promile alkoholu. K požití alkoholu před jízdou se mladík nakonec přiznal a souhlasil s podrobením se lékařskému vyšetření spojenému s odběry biologického materiálu v trutnovské nemocnici. Policisté dále zjistili, že havarované vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu a ani sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Trutnovští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení a prověřují veškeré okolnosti této tragické události.

2. června 2025

por. Mgr. Andrea Muzikantová

