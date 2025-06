Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidič začal před policisty ujíždět

TRUTNOVSKO - Přeskakoval ploty, ale nakonec byl dopaden.

Včera krátce před 22. hodinou se policisté z Pece pod Sněžkou rozhodli ve Svobodě nad Úpou zkontrolovat projíždějící vozidlo Peugeot, které však na jejich výzvy k zastavení reagovalo tak, že před nimi začalo ujíždět.

Policisté vozidlo začali tedy pronásledovat, přičemž řidič jel vysokou rychlostí a kličkoval po silnici tak, aby ho policisté nemohli předjet. V Mladých Bukách řidič zřejmě nezvládl řízení a zůstal stát v travnatém porostu. Ani to ho ještě však nezastavilo a dal se z vozidla na útěk, policisté samozřejmě za ním. „Společně“ zdolali tři ploty, přičemž poslední byl pro 34letému muže konečný. Tam ho policisté dostihli a následně zajistili.

Policisté lustrací osoby zjistili, že nemá žádné řidičské oprávnění a také to, že mu nedávno byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel za obdobné jednání.

Řidič se dále podrobil dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem, avšak orientační test na drogy měl pozitivní. Na výzvu policistů se „sportovec“ odmítl podrobit lékařskému vyšetření.

Poté policisté předmětné vozidlo zajistili.

Řidiči hrozí ve správním řízení pokuta do 75 tisíc korun a zákaz činnosti na tři roky.

por. Pižlová Šárka, DiS.

26.6.2025, 10:30

vytisknout e-mailem