Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidič se vydával za bratra
V Trutnově usedl za volant se zákazem.
Trutnovští policisté včera před obědem se na Horské ulici rozhodli zkontrolovat řidiče vozidla Volkswagen, které mělo rozpraskané čelní sklo.
Předepsaným způsobem tedy vozidlo zastavili a následně vyzvali řidiče k předložení dokladů, které u sebe ovšem neměl. Navíc se muž nejprve vydával za svého bratra, což mu u policistů neprošlo. Následnou lustrací jsme zjistili, že má řidič vysloven zákaz řízení motorových vozidel do června 2026.
Policisté s mužem dále provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem, ovšem orientační test na drogy měl pozitivní. Proto byl řidič vyzván k lékařskému vyšetření, což odmítl.
Jelikož se v zorném poli řidiče nacházelo několik prasklin, bylo z těchto důvodů vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
Všechny tyto prohřešky v současné době šetří trutnovští policisté.
por. Pižlová Šárka, DiS.
4.9.2025, 10:50