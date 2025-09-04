Policie České republiky  

Královéhradecký kraj

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidič se vydával za bratra

V Trutnově usedl za volant se zákazem. 

Trutnovští policisté včera před obědem se na Horské ulici rozhodli zkontrolovat řidiče vozidla Volkswagen, které mělo rozpraskané čelní sklo.
Předepsaným způsobem tedy vozidlo zastavili a následně vyzvali řidiče k předložení dokladů, které u sebe ovšem neměl. Navíc se muž nejprve vydával za svého bratra, což mu u policistů neprošlo. Následnou lustrací jsme zjistili, že má řidič vysloven zákaz řízení motorových vozidel do června 2026.
Policisté s mužem dále provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem, ovšem orientační test na drogy měl pozitivní. Proto byl řidič vyzván k lékařskému vyšetření, což odmítl.
Jelikož se v zorném poli řidiče nacházelo několik prasklin, bylo z těchto důvodů vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.  
Všechny tyto prohřešky v současné době šetří trutnovští policisté.  

por. Pižlová Šárka, DiS.
4.9.2025, 10:50

