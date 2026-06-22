Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Recidivista zpět za mřížemi
Objasněno 8 skutků majetkové trestné činnosti.
V uplynulých dnech policisté v Hostinném zadrželi 28letého muže, kterého následně vrchní inspektor obvinil ze spáchání přečinu krádež a z přečinu poškození cizí věci.
Obviněnému klademe za vinu celkem osm skutků majetkového charakteru, přičemž způsobil poškozeným škodu na odcizených věcech ve výši přesahující 130 tisíc korun a škodu na poškození dosahující téměř 75 tisíc korun.
majetková TČObviněný muž páchal trestnou činnost na Trutnovsku, ale i v Hradci Králové a v Nové Pace, když násilím vnikal do objektů, kde se zaměřoval zejména na finanční prostředky.
Lustrací muže vyšlo najevo, že se krádeží dopouštěl i přesto, že byl za tuto „činnost“ v posledních třech letech odsouzen.
Jedná se o muže, který má bohatou trestní minulost, poslední trest ve vězení si odpykal v červenci loňského roku. Policejní komisař zaslal začátkem června státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhaný vazebně.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na 5 let.
22.6.2026, 9:30