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Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Recidivista zpět za mřížemi

Objasněno 8 skutků majetkové trestné činnosti. 

V uplynulých dnech policisté v Hostinném zadrželi 28letého muže, kterého následně vrchní inspektor obvinil ze spáchání přečinu krádež a z přečinu poškození cizí věci.
Obviněnému klademe za vinu celkem osm skutků majetkového charakteru, přičemž způsobil poškozeným škodu na odcizených věcech ve výši přesahující 130 tisíc korun a škodu na poškození dosahující téměř 75 tisíc korun.

majetková TČmajetková TČObviněný muž páchal trestnou činnost na Trutnovsku, ale i v Hradci Králové a v Nové Pace, když násilím vnikal do objektů, kde se zaměřoval zejména na finanční prostředky.
Lustrací muže vyšlo najevo, že se krádeží dopouštěl i přesto, že byl za tuto „činnost“ v posledních třech letech odsouzen.

Jedná se o muže, který má bohatou trestní minulost, poslední trest ve vězení si odpykal v červenci loňského roku. Policejní komisař zaslal začátkem června státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhaný vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na 5 let.

22.6.2026, 9:30

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