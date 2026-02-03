Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Recidivista za mřížemi
Objasněné skutky ve Dvoře Králové nad Labem.
Minulou středu policisté ve Dvoře Králové nad Labem zadrželi 22letého muže, kterého policejní komisař obvinil ze zločinu loupeže, vydírání a z přečinu krádeže. Těchto činů se měl dopustit právě na území tohoto města.
Podle obvinění měl koncem letošního ledna nejprve slovně napadnout svého kamaráda a následně po něm pod pohrůžkou násilí požadovat peníze. Poškozený mu ze strachu o svůj život a zdraví finanční hotovost vydal.
O den později měl v jednom obchodním domě, kde byl přistižen při krádeži, vyhrožovat zaměstnancům nožem a požadovat, aby mu umožnili odejít bez postihu.
Začátkem ledna 2026 měl také využít nepřítomnosti poškozeného v jeho bytě a odcizit ze stolu mobilní telefon a klíče, čímž způsobil škodu téměř 2 000 korun. V dalším případě byl opět přistižen při krádeži alkoholu, který tentokrát bez odporu vrátil.
Muž se měl protiprávního jednání dopustit i přesto, že byl v posledních třech letech odsouzen za loupež, vydírání a opakované krádeže. Jedná se o uživatele pervitinu bez trvalého bydliště a zaměstnání, jehož životní situace je dlouhodobě nestabilní.
Policejní komisař proto minulý týden podal státnímu zástupci podnět k vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Trutnově návrh akceptoval a policisté muže následně eskortovali do vazební věznice.
V případě prokázání viny mu hrozí desetiletý pobyt ve vězení.
por. Pižlová Šárka, DiS.
3.2.2026, 12:45