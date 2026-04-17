Nedání přednosti v jízdě

Řidič v Trutnově usedl za volant pod "vlivem". 

nehoda v Trutnověnehoda v TrutnověDopravní policisté ve středu 15. dubna 2026 dopoledne vyjížděli k dopravní nehodě, nedání přednosti v jízdě na Pražské ulici v Trutnově.
Z dosud provedeného šetření ke střetu vozidel Toyota a Fiat došlo zřejmě tak, že 71letý řidič Toyoty nedal přednost v jízdě při vyjíždění z vedlejší komunikace, přehlédl vozidlo jedoucí po „hlavní“ a tak došlo ke střetu. S řidiči policisté provedli dechové zkoušky na alkohol, přičemž 71letý řidič nadýchal 0,98 promile alkoholu v dechu.  Při dopravní nehodě nikomu nevzniklo žádné zranění.
Případ šetří „dopraváci“ z Trutnova.

por. Pižlová Šárka, DiS.
17.4.2026, 11:20

