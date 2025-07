Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nadýchal téměř 3 promile

RYCHNOVSKO – Necelou hodinu před jízdou vyměnil pivo a víno za minerálku, nestačilo to.

Kostelečtí policisté si v úterý 22. července při hlídkové činnosti ve Vamberku všimli vozidla zn. Mazda a především jeho řidiče, o kterém je známo, že ve velkém množství požívá alkoholické nápoje. Vydali se tedy za vozidlem, které směřovalo do obce Lupenice, a předepsaným způsobem ho zastavili. Z řidiče byl cítit alkohol, a to potvrdila i následně provedená dechová zkouška, která vyšla pozitivně s hodnotou 2,87 promile. K požití alkoholu před jízdou se řidič přiznal. Zhruba hodinu před jízdou měl pít pouze minerálku. Ovlivněný alkoholem se necítil a tak s 23letým kamarádem usedl za volant a společně vyrazili do Rychnova nad Kněžnou na nákup.

Kolegové 35letému řidiči zakázali další jízdu a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. S řidičem zahájili úkony trestního řízení, které pro něj nebudou ničím novým. Nepoučitelný řidič byl totiž v minulosti již dvakrát za řízení pod vlivem alkoholu odsouzen a na celkem 10 let měl vyslovený trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Dnes mu policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za který řidiči v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Usednout za volant s téměř 3 promile alkoholu v krvi znamená výrazně zpomalené reakce, zhoršené vnímání a vysoké riziko tragické nehody. Takové jednání neohrožuje jen samotného řidiče, ale i jeho spolujezdce a všechny ostatní účastníky silničního provozu.

25. července 2025

por. Mgr. Andrea Muzikantová

