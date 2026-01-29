Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Muž je stíhaný vazebně
Zaměřil se na drogistické zboží.
V úterý 27. ledna 2026 před 20. hodinou předvedli strážníci městské policie na obvodní oddělení v Trutnově 25letého muže, kterého následně policisté zadrželi a obvinili z přečinu krádeže.
Podle dosavadního šetření měl obviněný nejméně ve dvanácti případech nakupovat bez placení. Zaměřoval se především na prodejny drogistického zboží v Trutnově a ve Vrchlabí, jednou také na čerpací stanici. Odcizil deodoranty, parfémy a toaletní vody v celkové hodnotě téměř 15 tisíc korun.
Trestné činnosti se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobné jednání odsouzen. Uložené tresty na něj zjevně neměly výchovný účinek a v protiprávním jednání pokračoval.
Policejní komisař podal včera státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby. Soudce Okresního soudu v Trutnově návrh dnes odpoledne akceptoval, a muž je tak stíhán vazebně.
V případě prokázání viny mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Pižlová Šárka, DiS.
29.1.2026, 15:00