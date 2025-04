Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Havárie opilého cyklisty

TRUTNOVSKO - Dechová zkouška ukázala hodnotu 1,45 promile.

Včera večer po 22. hodině došlo k havárii opilého cyklisty na Krkonošské ulici ve Dvoře Králové nad Labem.

havárie cyklistyK dopravní nehodě došlo na přímém úseku komunikace, když 52letý muž zřejmě vlivem své opilosti vyjel vpravo mimo komunikaci na zpevněnou štěrkovou krajnici a poté havaroval do silničního příkopu, kde narazil do hlubokého kamenného propustku. Následně přelétl přes řídítka a upadl na chodník.

Sportovec byl ošetřen a dále převezen do nemocnice, kde zůstal hospitalizovaný. S ním provedená dechová zkouška ukázala pozitivní hodnotu 1,45 promile. Naštěstí měl muž za jízdy nasazenou přilbu a škoda na celoodpruženém horském kole byla vyčíslena na 5 tisíc korun.

Ve správním řízení mu hrozí pokuta do 25 tisíc korun.

por. Pižlová Šárka, DiS.

24.4.2025, 10:50

