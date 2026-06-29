Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Festival OBSCENE EXTREME
Místem projíždějte s opatrností!
Od středy 1. července do neděle 5. července 2026 se na trutnovském Bojišti uskuteční tradiční festival Obscene Extreme, který každoročně přiláká několik tisíc návštěvníků z celého světa.
Trutnovská policie v souvislosti s konáním akce posílí výkon služby, aby zajistila její hladký a bezpečný průběh, přičemž bude úzce spolupracovat s městsku policií a pořadateli. Zvýšený dohled bude probíhat okolo celého areálu Bojiště a jeho přilehlého okolí. Policisté dopravní, pořádkové i kriminální služby se zaměří zejména na příjezdy a odjezdy návštěvníků, na bezpečnost silničního provozu a také na kontrolu požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů.
V prostoru festivalu bude na komunikacích snížena maximální dovolená rychlost na 30 km/h. Pohyb chodců bude veden vyhrazeným koridorem odděleným od vozovky oplocením, aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost.
Žádáme řidiče projíždějící lokalitou Bojiště, aby dbali pokynů policistů a věnovali jízdě zvýšenou pozornost.
Děkujeme za ohleduplnost.
Festival Obscene Extreme je dlouhodobě známý svou přátelskou atmosférou a specifickou hudební nabídkou. Z pohledu Policie ČR se jedná o bezproblémovou akci, která probíhá v klidné a pozitivní atmosféře.
por. Pižlová Šárka, DiS.
29.6.2026, 10:00