Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Doprovod do porodnice

HRADECKO - Díky policistům se žena dostala včas do nemocnice.

V pátek 27.12. krátce po 20. hodině jsme na lince 158 přijali žádost řidiče, kterému v autě začala rodit manželka, o doprovod do porodnice. Nastávající tatínek volal v době, kdy jel po Koutníkově ulici v Hradci Králové. Díky rychlé koordinaci operačního důstojníka s hlídkou obvodního oddělení Hradec Králové 3, policisté jedoucí osobní vozidlo krátce po telefonátu dostihli a bezpečně doprovodili do nemocnice, kde byla žena včas předána do péče lékařů.

Sám novopečený tatínek policistům cestou sociálních sítích i s fotkou čerstvě narozeného miminka poděkoval.

Děkujeme za pochvalu, gratulujeme a přejeme celé rodině šťastný a radostný život.

por. Iva Kormošová

3.1.2025, 14.00

