Krajská dopravní soutěž mladých cyklistů
Žáci Karlovarského kraje se utkali v boji o postup do celostátního kola.
Dne 20. 5. 2026 se v Karlových Varech uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, které každoročně přispívá k prohlubování znalostí pravidel silničního provozu a zvyšování bezpečnosti dětí na pozemních komunikacích. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spoluvyhlašovateli, kterými je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, český červený kříž a další organizace.
Do krajského kola postoupili ti nejlepší žáci základních škol z celého regionu, kteří uspěli v předchozích oblastních soutěžích, které proběhly v průběhu května v Chebu, v Sokolově a v Karlových Varech. Jednotlivé týmy reprezentovaly své školy a poměřily své schopnosti ve dvou povinných disciplínách – teoretické a praktické části. Teoretická část obsahovala test z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích a labyrint. Během toho měli soutěžící najít a označit jedinou správnou cestu z bodu A do bodu B a druhá kategorie ještě navíc pokračovat z bodu B zpět do bodu A. Praktická část se skládala z jízdy na kole po dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdy zručnosti a zásad poskytování první pomoci.
Celkem se krajského kola účastnilo 12 týmů ze základních škol z celého kraje ve dvou věkových kategoriích:
1. kategorie – žáci ve věku 10- 12 let
2. kategorie – žáci ve věku 12-16 let.
V každé kategorii reprezentovali svoji školu 4 soutěžící ve smíšeném týmu dvě dívky a dva chlapci. V obou kategoriích se v letošním roce s nejnižším počtem trestných bodů ze všech disciplín umístila Základní škola Truhlářská Karlovy Vary, která bude Karlovarský kraj reprezentovat i v celostátním kole.
Zvláštní cenu za Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje předal vedoucí odboru dopravní policie Krajského ředitelství polici Karlovarského kraje plk. Mgr. Pavel Žíha dvěma nejúspěšnějším soutěžícím při jízdě na dopravním hřišti, kterými byly Emma Štychová ze Základní školy Rokycanova Sokolov a Adéla Kuboňová ze Základní školy Truhlářská v Karlových Varech. Ta se stala i nejlepším jednotlivcem celé soutěže a za svůj skvělý výkon si odvezla domů nové horské jízdní kolo.
Gratulujeme všem výhercům a děkujeme všem, kteří se této dopravní soutěže zúčastnili. Základní škole Truhlářská navíc přejeme mnoho hodně štěstí v celostátním kole.
22. 5. 2026
por. Mgr. Věra Hnátková