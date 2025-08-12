Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Krajská dopravně bezpečnostní akce, policisté se zaměřili na rychlost
V pátek 8. srpna 2025 proběhla na teritoriu územního odboru Kutná Hora krajská dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojili i dopravní policisté.
Policejní hlídky se zaměřily zejména na dodržování stanovené rychlosti jízdy, způsobu jízdy na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav vozidel, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči před jízdou a na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při výkonu služby pátrali policisté i po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách a věcech.
Během akce zkontrolovali několik 90 vozidel, přičemž zjistili 14 přestupků, z toho 13 porušení vyřešili v příkazním řízení na místě. Ve většině případech šlo o nedodržení stanovené rychlosti v obci.
Do cíle svých cest dojeďte v pořádku. Na daleké cesty nezapomeňte být odpočatí a cítit se dobře. Pokud tomu tak není, snažte se cestu odložit na později. Na silnice se v hojném počtu vydali cyklisté i motocyklisté, respektujte se vzájemně, předvídejte a dbejte vzájemné ohleduplnosti.
Policisté upozorňují všechny účastníky silničního provozu, že obdobné akce, se budou v brzké době opakovat.
por. Mgr. Vendulka Marečková
P ČR ÚO Kutná Hora
12. srpna 2025