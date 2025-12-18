Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Krajská dopravně bezpečnostní akce
V těchto dnech od 17. do 19. prosince probíhá na Kutnohorsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu chodců a cyklistů motorkářů i v souvislosti s viditelností, tedy těch nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.
Cílem akce je znovu upozornit na základy bezpečného pohybu po pozemních komunikacích, zejména za snížené viditelnosti a eliminovat dopravní nehodovost chodců a cyklistů.V těchto dnech od 17. do 19. prosince probíhá na Kutnohorsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu chodců a cyklistů motorkářů i v souvislosti s viditelností, tedy těch nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.
Do akce nasazeno celkem přes patnáct policistů, kteří zatím zkontrolovali více jak sedmdesát vozidel (v celkovém počtu jsou zahrnuti i zkontrolovaní cyklisté a chodci). Během akce policisté odhalili šest přestupků.
I pro chodce představuje podzimní počasí při zhoršené viditelnosti možné nebezpečí. Zvláště opatrní by měli být chodci při pohybu po komunikacích za soumraku a za svítání, kdy je jejich viditelnost pro řidiče nejhorší. Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, a proto by měli být při pohybu v silničním provozu maximálně obezřetní.
Vidět a být viděn, je základní pravidlo a za snížené viditelnosti to platí dvojnásob. Mnoho řidičů vozidel, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.
Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.
Naopak reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 m. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a další snížené viditelnosti.
Reflexní a fluorescenční materiály je vhodné kombinovat tak, aby byl chodec dobře vidět ve dne i v noci.
Chodec by měl být vždy pozorný, opatrný a ohleduplný. Musí chodit především po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo může chodit po vyznačené stezce pro chodce. Tam kde není chodník ani stezka pro chodce, musí jít po levé krajnici, nejvíce však dva chodci vedle sebe.
Vozovku by měl chodec vždy přecházet na přehledném místě, při přecházení přes vozovku využívat pokud možno přechody pro chodce se světelnou signalizací a vyznačené přechody, přecházet pouze na zelenou a je-li přesvědčen, že skutečně nic nejede. Chodec by nikdy neměl přecházet vozovku v zatáčce nebo mezi stojícími automobily. Pozor si chodci musí dát na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem přednosti jízdy, jako jsou policisté, zdravotníci a hasiči.
Chodci by měli vždy pamatovat na skutečnost, že žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
Důležitou roli bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích mají také rodiče. Rodiče svým dětem, zejména těm menším, by měli vysvětlit rizika, která náhlé vběhnutí nebo vkročení do jízdní dráhy projíždějícího vozidla přináší. Řidiči by pak měli vždy v blízkosti škol a při míjení dětí pohybujících se v blízkosti komunikace jet velmi pomalu a být na možné vběhnutí školáků do vozovky připraveni.
Na závěr několik preventivních rad:
„Chodci, při své cestě BUĎTE VIDĚT! Cyklisté, nezapomínejte na správně nasazenou cyklistickou PŘILBU! Jízda bez ní je hazard, bez ohledu na věk. Řádné osvětlení, odrazky a funkční brzdy zajistí Vaši bezpečnou jízdu nejen, pokud je snížená VIDITELNOST!“.
por. Mgr. Vendulka Marečková
18. 12. 2025