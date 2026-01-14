Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kradli elektroauta
Skončili ve vazbě.
Jihomoravští kriminalisté sdělili obvinění dvěma cizincům, kteří, jak později vyšlo najevo, kradli elektroauta po celé republice. Osudným se jim stal případ, kdy v říjnu nedaleko Brna odcizili elektrovůz, který podle osvědčeného scénáře plánovali převézt přes Polsko do zahraničí. Kolegové z obvodního oddělení Vrbno pod Pradědem odstavený vůz našli na polní cestě, ve stejný okamžik z místa směrem do obtížného terénu zmizel tmavý vůz Audi. Policisté na rozdíl od cizinců věděli, že s obyčejným vozem jen tak neprojedou a zavolali posily. Zloději se sice o kus dál dostali zpět na silnici, ale s poškozeným vozem. Chvíli na to je zadrželi jeseničtí dopravní policisté.
Při výslechu se pak snažili zakrýt pravý důvod útěku, ale neúspěšně. Kriminalisté jim nakonec prokázali šest případů krádeží elektrovozů, z nichž dva se podařilo dohledat. Celková škoda překročila 3 miliony korun, obvinění si počkají na trest ve vazbě, za krádež a neoprávněné užívání cizí věci jim hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
14.01.2026, mjr. Pavel Šváb