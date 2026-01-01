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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kradla minimálně v sedmnácti případech

Způsobila celkovou škodu za téměř osmdesát tisíc korun. 

Mladá žena od začátku dubna tohoto roku minimálně v sedmnácti případech kradla v obchodech po celém Zlínském kraji. Dokonce zavítala i do kraje Jihomoravského, konkrétně Hodonína. Převážně se jednalo o drogerii v podobě kosmetiky a drahých parfémů. V jejím hledáčku byly také potraviny, alkohol, ale i elektronika. Za necelé dva měsíce způsobila prodejcům celkovou škodu za téměř osmdesát tisíc korun.

Devatenáctileté ženě nyní hrozí za trestný čin krádež až dvouleté vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

24. června 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

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