Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl v drogerii i v prodejně s oblečením

Jednačtyřicetiletý muž se majetkové trestné činnosti dopustil opakovaně. 

Jednačtyřicetiletý muž z Českobudějovicka je zřejmě neponaučitelný. Jeho předchozí majetkovou trestnou činností se v minulosti zabývali policisté z obvodních oddělení, nyní si případ převzali k dalšímu šetření kriminalisté. Aktuálně je podezřelý ze dvou krádeží. V prvním případě navštívil drogerii, ze které ukradl několik balení pánských holicích strojků i s náhradními hlavicemi čímž firmě způsobil škodu za bezmála 3 000 korun. O pár dní později navštívil obchod s oblečením v jednom z obchodních center ve městě a pod jeho budnou skončilo vystavené tričko. Jeho jednání si však všimli pracovníci ostrahy a odcizené zboží putovalo po jeho zadržení zpět do prodeje. V posledních třech letech byl muž za majetkovou trestnou činnost opakovaně odsouzen a potrestán. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. března 2026

