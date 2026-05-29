Kradl u včelího domečku

Kamera zachytila zloděje, přišel si pro části včelínů několikrát. 

Policisté z Hluboké nad Vltavou prověřují oznámenou krádež od včelího domečku. Pachatele zachytila bezpečnostní kamera, hledáme proto svědka. V úterý oznámili včelaři policistům drzou krádež. Provozují včelařství a jako novinku mají stylový včelí domeček poblíž silnice z Borku na Úsilné, po levé straně u komunikace vedoucí na koupaliště Borek.

To, že svojí činností pomáhají přírodě a nám všem, asi vadilo zatím neznámému zloději. Ten v noci z neděle na pondělí po třetí hodině navštívil nezván včelí domeček a na několik pokusů si alespoň z vozíku u domečku odnesl několik kusů dřevěných včelích nástavků. Zda je chtěl prodat, nebo sám použít nebo přiložit na oheň, to je otázkou. Škodit včelaři v době, kdy včel ubývá a přírodě chybí je fakt ostudné. Mohl by to být i někdo z okolí, z Úsilného , Borku, Hrdějovic či Nemanic, zloděj však mohl na místo přijet i vozem.

Pachatel je dobře zachycen bezpečnostní kamerou, má možnost se policistům na lince 158 nebo přímo na oddělení přihlásit. Kdo ho pozná a nechce být lhostejným k takovýmto skutkům, ať také kontaktuje policii.

29. května 2026

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz

Včelí domeček u Úsilného

