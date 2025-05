Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kradl téměř vše, co mu přišlo pod ruku

MLADOBOLESLAVSKO - Jednou to byly kondomy, jindy dětské kolo.

Minimálně 15 případů krádeží má podle mladoboleslavských kriminalistů 23letý cizinec, který kradl téměř vše, co mu v danou chvíli přišlo pod ruku.

Jeho trestnou činnost policisté evidují již od konce minulého roku do poloviny března tohoto roku v Mladé Boleslavi a Kosmonosech. Celková škoda na odcizených věcech se vyšplhala na téměř 80 tisíc korun.

Muž se v několika případech vydal do drogerie nebo obchodu s potravinami, kde odcizil například šampon na vlasy, parfémy, kondomy, několik balení francouzkého mini kuřete nebo mořské plody. Jindy se zas vloupal do garáže, na pozemek rodinného domu, ale i do osobního vozidla. Tam kradl šperky, jízdní kola nebo zahradní náčiní.

Mladoboleslavským kriminalistům se podařilo objasnit celkem 15 případů a mladého muže obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu poškození cizí věci.

Za uvedené skutky nyní muži hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. května 2025

